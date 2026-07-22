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Gündem
TRT Haber 22.07.2026 09:02

2027 yılı hac kurası bugün çekiliyor

Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kuralarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Peki, hac takviminde süreç nasıl işleyecek, kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

2027 yılı hac kurası bugün çekiliyor

2027 hac organizasyonu için heyecan dorukta. Kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak.

Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi hac kurasına katılacak.

Suudi Arabistan, Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan ayırdı.

Kura sonuçları e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Hacı adayları, kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek.

Kura heyecanının ardından sonuçlar e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca, adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları, 30 Temmuz-18 Ağustos arasında yine e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek. 

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