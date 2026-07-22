Altın güne nasıl başladı? İşte fiyatlar...

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 187 liradan tamamladı.

Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 270 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 286 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 artışla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken müzakerelere dönüş konusunda yapılan açıklamalar karşılık bulmadı.

ABD Başkanı Donald Trump dün İran ile yakında yeni bir görüşme olup olmayacağına ilişkin, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." dedi.

Tarafların karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürüyor.

Söz konusu jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü riskler yeniden gündeme geldi. Bu gelişmelerle enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişesi, merkez bankalarının daha "şahin" bir para politikası izleyebileceği öngörülerinin artmasına neden oldu. Bu durum, tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.