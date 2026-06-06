Yunan basını: Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye, artık 40’tan fazla ülkeye silah satıyor

Türkiye’nin savunma hamleleri özellikle Yunan basını tarafından mercek altına alınmaya devam ediyor.

Yunan Kathimerini gazetesi, son dönemde Türkiye’nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar ve dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında oldukça geniş bir dosya hazırladı, bunu manşetine taşıdı. Türkiye’nin, özellikle SAHA 2026 fuarında imzaladığı anlaşmalarla, bölgesel değil küresel bir strateji izlediği vurgulandı.

Bu ortaklıklar arasında Kanada ile insansız deniz altı sistemlerinin geliştirilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapay zekâ alanında iş birliği ve İtalya ile insansız hava aracı üretim projeleri en çok dikkat çeken maddeler oldu. Ayrıca Türkiye’nin Latin Amerika pazarında da oldukça güçlü olduğu belirtildi.

"Türkiye her alanda güçlenirken biz yerimizde saydık…"

Öte yandan Yunan Skai televizyonu, Türkiye’nin önemli bir askeri teçhizat ihracatçısı haline geldiğini haberleştirdi. "Batıda güvenlik ittifaklarının yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye bu ivmeyi iyi değerlendiriyor" yorumu yapıldı. "Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye, bugün 40’tan fazla ülkeye silah satıyor" dendi. Önümüzdeki iki yıl içinde savunma sanayii ihracatını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.

Yunan basınında Türk savunma sanayiine övgüler bu kadarla sınırlı değil… "Türkiye her alanda güçlenirken biz yerimizde saydık…" Bu sözler uzun yıllar istihbarat alanında görev yapan emekli Yunan komutan Panayotis Katsounis'e ait. Emekli Yunan albay, Türkiye’nin askeri ve ekonomik kapasitesine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 3 bin 500'den fazla savunma sanayii firmasının faaliyet gösterdiğini belirtti. Katsounis, 2025 yılında Türkiye'nin savunma ihracatının 8,5 milyar avroya ulaştığını, 2026'nın ilk yarısında ise bu rakamın 2 milyar avro seviyesine çıktığını ifade etti.