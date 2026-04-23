Dünya
AA 23.04.2026 00:49

Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir toplanma alanını hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi’nden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3’ü çocuk 5 kişinin naaşının hastaneye ulaştırıldığını, çok sayıda yaralının da tedavi altına alındığını ifade etti.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), bölgede yer alan Kassam Camisi avlusunda toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırı sonrası ambulanslar yaralıları ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi’ne sevk etti.

Söz konusu saldırı, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlali kapsamında gerçekleşti.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek öldürme, gözaltı, kuşatma ve aç bırakmayı da içeren 2 bin 400 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ihlalleri sonucu 786 Filistinli hayatını kaybederken 2 bin 217 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasına, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve geniş yıkıma yol açan saldırılarının ardından varılmıştı. Saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı, altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip oldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Beyaz Saray: Başkan Trump'ın İran'a birkaç gün süre verdiği iddiası doğru değil
Rutte: NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız
Pentagon: ABD Donanma Sekreteri John Phelan görevinden ayrıldı
Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
DMM, "Elazığ'da bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" iddiasını yalanladı
Bakan Göktaş: Düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum
15 yaşını doldurmayan çocuklar sosyal ağlara giremeyecek
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bir cami ve okul ağır hasar gördü
Emine Erdoğan: Dijital ortamları güvenli mecra yapma hedefimizde aileler en önemli paydaşımız
