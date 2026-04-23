AA 23.04.2026 02:23

Batı Şeria'da yılbaşından bu yana İsraillilerin saldırılarında 15 Filistinli öldü

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana düzenlediği saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana gaspçı silahlı İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Saldırıların Ramallah'ın doğusundaki beldelere yönelik artan ve sistematik hale gelen gaspçı İsraillilerin ihlallerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, bu saldırıların gerçek mermi kullanımı, sivillere yönelik şiddet, yolların kapatılması, beldelere baskın düzenlenmesi ve gözaltılarla sürdüğü aktarıldı.

Konsey Başkanı Müeyyed Şaban da yaptığı açıklamada, Ramallah'ın doğusundaki beldelerde artan saldırıların, sivilleri ve topraklarını hedef alan organize bir şiddet dalgasına işaret ettiğini ifade etti.

Şaban, bu saldırıların İsrail güçlerinin doğrudan koruması altında gerçekleştirildiğini ve sahada yeni fiili yerleşim düzeni oluşturmayı amaçlayan bir politikanın parçası olduğunu vurguladı.

Konsey verilerine göre, mart ayında İsrail güçleri ve gaspçı İsrailliler tarafından Filistinlilere yönelik toplam 1819 saldırı gerçekleştirildi. Bunların 1322'si İsrail ordusu, 497'si ise gaspçı İsrailliler tarafından yapıldı.

Filistinli yetkililere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana artan saldırılarda 1152'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

