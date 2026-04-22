Dünya
Reuters 22.04.2026 12:24

Hürmüz Boğazı’nda üç gemiye ateş açıldı

Hürmüz Boğazı’nda üç konteyner gemisi silahlı saldırıya uğradı. Mürettebatın güvende olduğu aktarıldı.

Hürmüz Boğazı’nda bugün en az üç konteyner gemisi silahlı saldırıya uğradı. Deniz güvenliği kaynakları ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olaylarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Liberya bayraklı bir geminin köprüüstü bölümünün, Umman’ın kuzeydoğusunda açılan ateş ve roketatar saldırısıyla hasar gördüğü belirtildi. Gemi kaptanı, saldırı öncesinde İran Devrim Muhafızları’na ait bir botun kendilerine yaklaştığını bildirdi.

UKMTO, ikinci bir geminin İran’ın yaklaşık 8 deniz mili batısında ateş altına alındığını ancak hasar oluşmadığını duyurdu. Üçüncü geminin de benzer şekilde hedef alındığı ve kısa süreliğine durduğu, mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Bölgede gerilim, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere kısıtlamalar getirmesi ve karşılıklı hamlelerle tırmanan krizle birlikte artıyor.

