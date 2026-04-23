İngiltere ve Fransa'dan göçmenleri engellemek için 662 milyon sterlinlik anlaşma

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood tarafından imzalanması beklenen anlaşma, şiddet yanlısı gruplarla mücadele için en az 50 özel eğitimli polis memurunun görevlendirilmesini öngörüyor.

Ayrıca göçmen kaçakçılarının takibi için milyonlarca sterlin değerinde dronlar, iki yeni helikopter ve gelişmiş kamera sistemleri devreye alınacak.

Performansa dayalı ödeme dönemi başlıyor

Yeni anlaşmada ilk kez bir şartlı ödeme mekanizması uygulanacak. İngiliz hükümeti, Fransız makamlarının kaçak geçişleri engellemede yetersiz kalması durumunda, yaklaşık 100 milyon sterlinlik finansmanı geri çekebilecek veya başka alanlara yönlendirecek.

İçişleri Bakanı Mahmood, Fransız makamlarıyla yürütülen çalışmaların on binlerce yasa dışı göçmeni durdurduğunu belirterek, bu yeni anlaşmanın suç şebekelerini çökertmeyi ve tehlikeli yolculuklara son vermeyi hedeflediğini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin sayısı yüzde 42 artacak

Yaz aylarında yürürlüğe girmesi planlanan anlaşmayla birlikte, Fransa'nın kuzeyinde görev yapan güvenlik gücü sayısı yaklaşık yüzde 42 oranında artırılarak 1100'e çıkarılacak.

İstihbarat ve askeri personelin de dahil olduğu bu ekip, göçmenlerin teknelere binmeden durdurulmasını hedefleyecek. Fransa ayrıca, "taksi botlar" olarak adlandırılan tekneleri engellemek için yeni bir gemi ve 20 ek deniz memuru görevlendirecek.

Siyasi tartışmalar sürüyor

İngiltere'de muhalefet partileri ise anlaşmanın içeriğini ve maliyetini eleştirdi.

Muhafazakar Parti, hükümeti herhangi bir ön koşul olmaksızın "yarım milyar sterlinden fazla para dağıtmakla" suçladı. Reform UK partisi ise halihazırda başarısız olmuş bir sistem için Fransa'ya daha fazla kaynak aktarıldığını savundu.

Resmi verilere göre, Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçenlerin sayısı son üç yılda artış gösterdi. 2025 yılında 41 bin 472 kişi bu yolla İngiltere'ye ulaşırken, 2026 yılının başından bu yana bu sayı 6 bini aşmış durumda.