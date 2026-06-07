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Gündem
AA 07.06.2026 14:26

Otokoç binasına silahlı saldırıya soruşturma

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Otokoç binasına silahlı saldırıya soruşturma

Yüzleri maskeli 2 kişi, Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki binaya sabah saatlerinde gitti.

Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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