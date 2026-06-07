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Gündem
AA 07.06.2026 13:55

İletişim Başkanı Duran'dan üç edebiyatçıya rahmet ve saygı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merhum edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı.

İletişim Başkanı Duran'dan üç edebiyatçıya rahmet ve saygı mesajı

İletişim Başkanı Duran yaptığı paylaşımda üç edebiyatçının Türk düşünce ve kültür hayatında kalıcı izler bıraktığını vurguladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Türk edebiyatına ve düşünce dünyamıza önemli katkılar sunan Abdurrahim Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle ve saygıyla anıyorum. Her biri kendine özgü kalemi ve duruşuyla kültür hayatımızda kalıcı izler bıraktı. Eserleriyle nice insanın gönlüne dokunan, düşünce ve edebiyat dünyamıza değer katan bu kıymetli isimlerin hatırası, yazdıkları eserlerde, yol gösterdikleri nesillerde ve bıraktıkları izlerde yaşamaya devam ediyor. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Burhanettin Duran
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