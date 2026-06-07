Yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura."

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

Tokat

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen

Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen

Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen

Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen

Gümüşhane

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullandı.

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

[Fotoğraf: İHA]

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı.

Saat 17.00'da sandıkların kapanması ve sayımın ardından Tekke'nin yeniden belde statüsü kazanmasının ardından seçilecek ilk belediye başkanı belli olacak.

Kayseri'de muhtarlık seçimi

Ara seçim kapsamında Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı ve Çubukharmanı mahalleleri, Tomarza'da Büyükcanlı Mahallesi, Sarıoğlan'da Ebülhayır Mahallesi ve Bünyan ilçesindeki Dervişağa Mahallesi'nde sabah saatlerinde oy verme işlemi yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kirazlı ve Çubukharmanı mahalleleri sakinleri, sandığa giderek oylarını kullandı.

Kirazlı'da muhtarlık için 4 aday, Çubukharmanı'nda ise 5 aday yarıştı.

Muş

Ara seçim kapsamında merkeze bağlı Muratgören, Malazgirt ilçesine Boyçapkın ve Varto ilçesine bağlı Durucabulak ve Doğanca köylerinde sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı.

Kurulan sandıkların başına giden köy sakinleri, yeni muhtarlarını belirlemek için oy kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde tek muhtar adayı olan Nasır Arslan, seçimden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Kendisini aday olarak gösteren köy halkına teşekkür eden Nasır Arslan, köye en güzel hizmetleri yapmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Narin Güran'ın mahallesinde seçmen muhtarlık için sandık başına gitti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Güran'ın muhtarlık görevinin düşürülmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda mahallede ara seçim yapılması kararlaştırıldı.

234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi.

Mahallede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Eylül 2024'te tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluğu nedeniyle muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirilmişti.

Öte yandan, Diyarbakır'ın ilçelerinden merkez Bağlar'da Ekince, merkez Sur'da Kumrucak ve Karaçalı, Bismil'de Aluç, Ergani'de Dallıdağ, Hazro'da Bahçe, Eğil'de Meşeler, Hani'de Serenköy, Silvan'da Çakıltaşı, Çermik'te Güzel ve Çüngüş'te Keleşevleri Mahallelerinde muhtarlık seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.