Klasik otomobillerle Formula 1 pistinde zafer turu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve Intercity İstanbul Park iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yüze yakın klasik araç, Formula 1 pistinde üç turluk konvoyla renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte konuşan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, cumhuriyet kazanımlarıyla elde edilmiş milli bayramların en coşkulu şekilde kutlanacağını ifade etti.

Klasik araçların oluşturduğu konvoy, Kadıköy'de son buldu

Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da dernek olarak kortej oluşturduklarını belirten Okay, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96. yılını kutlamak maksadıyla 100’e yakın klasik araçla İstanbul Park Formula 1 alanındayız” dedi.

30 Ağustos’un çok önemli bir bayram olduğunu dile getiren Okay, “Bugün genelde alışık olduğumuz süratli yarış arabaları olmayacak pistte. Yarım asrı devirmiş çınarlarımız, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar klasik araçlarla, bayraklarla 30 Ağustos için zafer turu atacağız. 30 Ağustos çok önemli bir bayram. Kurtuluş Savaşımızın taçlandırıldığı bir zafer. Bu anlamda 96. yıl kutlaması adına buradayız” şeklinde konuştu.

Formula 1 pistinde atılan zafer turlarının ardından, klasik araçların oluşturduğu konvoy Bağdat Caddesi'nden geçerek Kadıköy’de son buldu.

Kaynak: AA