Gaziantepli çocuklar azotla dondurma yaptı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Türkiye'nin halka açık ilk Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Rehabilitasyon Özel Eğitim Merkezi ve Sığınmacılar ve Göçmenler Derneği'nden öğrencilerin katıldığı, "Planet Dondurma Atölyesi" düzenlendi.

Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde bin 245 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen atölyede, havanın yüzde 79'unu oluşturan azotla dondurma yapıldı.

Hem eğlenen hem de bilim dünyasının kapısını aralayan çocuklar, bilimsel bir çalışmaya katılma deneyimi yaşadı.

Atölyede, sıfırın altında 196 derecede dondurulan sıvı azota süt, şeker, vanilya, krem şanti ile isteğe göre sos ve bisküvi eklenerek, buzdolabı ya da dondurucu cihaz olmadan dondurma yapıldı.

Kaynak: AA