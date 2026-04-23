TRT Haber 23.04.2026 07:54

Dünya çocukları 23 Nisan’da buluşuyor

23 Nisan, Meclis'in açılışından bir yıl sonra Milli Bayram ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara armağan ederek dünyada bir ilke imza attı. 23 Nisan, 1979'dan itibaren uluslararası boyut kazandı. TBMM arşivlerindeki belgeler ise o tarihi günlerin heyecanını bugün de yaşatıyor.

23 Nisan; Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı 23 Nisan 1929'da çocuklara armağan etti. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan kanunla "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak tanımlandı.

Türkiye, dünya çocuklarını ağırlıyor

Kutlamalarda çocuklar ön saflarda yer almaya başladı. Atatürk, görev süresi boyunca 23 Nisan haftalarında çocukları makamında kabul eti, onlarla yakından ilgilendi. Bu uygulama zamanla bakanlar ve bürokratlar arasında da yaygınlaştı, sembolik koltuk devri geleneğe dönüştü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, ilk kez 1979'da 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı. Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar, Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke oldu.

Meclis'in açılışı arşivlerde yer alıyor

106 yıl önce Meclis'in açılış hazırlıkları ile 23 Nisan'ın Milli Bayram ilan edilme süreci, TBMM arşivinde de yer alıyor. Arşivde, Büyük Millet Meclisinin Ankara'da 23 Nisan Cuma günü, cuma namazı sonrası dualar ve törenlerle açılacağına dair beyanname bulunuyor. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa imzalı belge, o tarihi günün heyecanını bugün de yansıtıyor. 

23 Nisan TBMM Mustafa Kemal Atatürk
09:08
Bakan Tekin’den Anıtkabir’de 23 Nisan mesajı
09:02
CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
08:42
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
07:15
Trump ekibinden "Dünya Kupası için İran yerine İtalya katılsın" çağrısı
06:52
Floransa'da tarihi heykele "bekarlığa veda" saldırısı
06:46
Trump'ın onay oranı düşmeye devam ediyor
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 16 ili "sarı" kodla uyardı
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 16 ili "sarı" kodla uyardı
Çocuklar 23 Nisan heyecanını TRT Haber ile paylaştı
Çocuklar 23 Nisan heyecanını TRT Haber ile paylaştı
