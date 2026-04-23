Trump ekibinden "Dünya Kupası için İran yerine İtalya katılsın" çağrısı

Trump ve Meloni arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı'nın İran savaşı nedeniyle Papa 14. Leo'yu hedef alan açıklamalarının ardından gerilmişti.

FT'ye konuşan özel elçi Zampolli, "Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya, Dünya Kupası'nda İran'ın yerini İtalya'nın almasını önerdiğimi teyit ediyorum.

Bir İtalyan olarak 'Azzurri'yi ABD'nin ev sahipliği yaptığı bir turnuvada görmek bir rüya olur. Dört şampiyonluğu olan bir takımın dahil edilmesi için yeterli gerekçe var" ifadelerini kullandı.

İtalya üst üste üçüncü kez elemeleri geçememişti

Dünya futbolunun köklü ekiplerinden İtalya, mart ayında oynanan play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışları sonucu 4-1 yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetmişti.

Zampolli'nin önerisi, bu başarısızlığın ardından İtalyan kamuoyunda heyecan yaratsa da FIFA'nın bu talebe nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

İran cephesi turnuvaya katılmakta kararlı

Haberde, İran'ın çarşamba günü bir açıklama yaparak turnuvaya hazırlıklı olduklarını ve katılmayı planladıklarını bildirdiği aktarıldı.

Tahran yönetimi nisan ayı başında yaptığı açıklamada, maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması talebine FIFA'dan gelecek yanıta göre katılımlarını netleştireceklerini belirtmişti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray, FIFA, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İran Futbol Federasyonu (FFIRI) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.