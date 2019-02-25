Tek parmakla 144 sayfalık bir kitap yazdı. Sakaryalı engelli yazar Rukiye Türeyen'in bu azim hikayesini TRT Haber ekranlara taşıdı.

"Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar" kitabı 3 ayda tam 150 bin satışa, Rukiye de hayallerine ulaştı.

Onun en büyük hayali annesine ev almaktı ve başardı.

"Harika, çok mutluyum. Bu tapu bizim değil, hepimizin."

38 yaşındaki Rukiye Türeyen vücudunun yüzde 98'ini kullanamıyor. Henüz 3 aylıkken geçirdiği menenjit onu birçok şeyi yapmaktan alıkoydu. Ancak bu durum onu hayattan asla koparmadı. Şimdi tek parmağıyla, yeni kitabını yazmaya hazırlanıyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Oğuzhan Çetin