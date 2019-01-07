Tek parmağıyla kitap yazarak geniş kitlelere ulaşan Rukiye Türeyen, okurlarının kitaplarını imzaladı. Daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yazar Türeyen, okuyucularının ilgisi karşında sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Yüzde 98 engelli yazar, ilk imza gününü Sakarya'da düzenledi.

"Hayaldi, gerçek oldu. 'Nereden nereye?' diyorum kendi kendime. Okurlarıma teşekkür ediyorum beni buralara taşıdıkları için."

Rukiye'nin hayali, yıllardır kendisine bakan annesine kitabın geliriyle ev almaktı. TRT Haber, bu azim hikayesini ekranlara taşıdı. Ardından tüm Türkiye seferber oldu. Türeyen'in kitabı hala zirvedeki yerini koruyor.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş