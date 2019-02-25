Tek ayakkabıyla koştu, altın madalya kazandı.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde yaşayan genç atlet Emine Akbingöl, Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi.

Akbingöl, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'na katıldı. U-20 gençler kategorisinde ülkemizi temsil etmek için yerini aldı.

Start verildi, yarış başladı... O sırada hiç beklenmedik bir şey oldu.

"Yarışmada başıma talihsiz bir olay geldi. Rakibim 500 metreden sonra çipli ayakkabıma çarptı ve çipli ayakkabım ayağımdan çıktı."

"Ayakkabı elimde yarışı bitirdim ve şampiyon oldum"

Akbingöl'ün önünde koşacağı daha 3 bin 500 metre vardı. Başhakemin çipli ayakkabıyı kendisine verdiğini söyleyen azimli sporcu, "Elimde taşımak zorunda kaldım. Çünkü çipli ayakkabıyla yarışı bitirmek zorundaydım. Onsuz yarışı bitirmeseydim, birinci olsam dahi sayılmayacaktı" dedi.

Kararlıydı ve onun bu azmi başarıyı da beraberinde getirdi. Ayakkabısız koşmak zor olsa da pes etmedi ve başardı.

"Ayakkabı elimde yarışı bitirdim ve şampiyon oldum."

Emine Akbingöl, yeni başarılar için şimdiden kolları sıvadı. Köyünde Avrupa Gençler Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanıyor. Bir yandan da hayvanlara bakarak ailesine destek oluyor.

Haber: Şahin Şahin