Ankara’nın tarih kokan sokaklarından biri ‘’İtfaiye Meydanı’’…

Başkentin vazgeçilmezleri arasında yer alan bu meydan 2. el eşyanın bir numaralı adresi. İsmi meydan olsa da eski dükkanları ve dar sokaklarıyla ticaretin günün her saati aktığı pazar, cana yakın esnafı ve alışveriş kültürüyle zamana meydan okuyor.

Binlerce eşyayla zaman tüneli

Hiç ummadığınız bir tezgah veya bir dükkanda ‘işte bu’ dediğiniz bir eşyaya rastlamak mümkün. Bunlardan biri de ‘’Neco’’nun yeri.

Eskiye dair aklınıza gelen her şey burada. Fotoğraf makineleri, plaklar, kasetler, saatler…

“Neco” lakaplı Necmettin Gürbüz, 1964 Mardin doğumlu. Yıllar önce ailesiyle geldiği Ankara’da 45 yıldır gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Nostaljinin peşinde ilerlediği baba yadigarı mesleğini de 25 yıldır sürdürüyor. Onun için eski demek 'hayat' demek, anı demek.

Kendi plağını alan sanatçılar bile var

‘’Biz eşya alıp satmadık, biz bu işin nostaljisine baktık. Müşterilerimizin içinde olan siyasetçiler var, iş adamları var, sanat camiasından arkadaşlar var, hatta bizden kendi plaklarını alan bile.’’

Gürbüz, kendini eskilerde bulduğuna inanlardan ve yeniliklere kapalı olduğunu söylüyor hatta dijitalleşmeden uzak kalmak istiyor.

İnsanlar tarzını bu dükkandan topluyor

Hurdacılardan, pazarlardan ve şehir dışından topladığı malzemeleri eskiseverlere sunuyor. Elinde binlerce çeşit eşyaya sahip: 50 bin kaset, yüzlerce plak ve fotoğraf makinesi...

‘’İnsanlar kendi tarzını benden topluyor’’ diyen Neco’nun İzmir, Bursa, İstanbul’dan bile müşterileri var.

Onun dükkanında her keseye uygun eşya bulmak mümkün. 5 liraya da alışveriş yapan var 5 bin liraya da. Ankara’daki kafe ve işletmeler dekorasyon için ilk ona uğruyor. Yıllardır insanları nostaljiyle buluşturan Neco, genç neslin geçmişle bağlantısı olmayı hedefliyor.

Haber: Nihal Keskiner, Şeyma Özkaynak

Kamera, Kurgu: Rıdvan Tuncer