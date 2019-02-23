2014'te yaptırdığı kanser taramasında meme kanseri olduğunu öğrenen Fatma Ordu, bu süreçte çevresindekilerden olumsuz tepkiler alması sonrası moral bozukluğu yaşadı.

Eşi ve çocuklarının desteğiyle tedavi olmaya başlayan Ordu, yakınlarının çalışmaya teşvik etmesiyle Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile tanıştı.

Kooperatifteki file örme kursuna başlayan ve hayatı bir anda değişen Fatma Ordu'nun sağlığı da iyiye gitti ve tedavisi sonucu vücudundaki tümör yok oldu.

İki çocuk annesi Fatma Ordu, şöyle konuştu:

"Kooperatifte her sıkıntımı paylaşabildiğim, beni sürekli arayan arkadaşlarım oldu. Hasta olduğumu bana hissettirmediler. Bana çok yardımcı oldular. Burayı bir kurtarıcı olarak gördüm. Burada antidepresan ilaçlarımı da bıraktım. Bu iş sayesinde, arkadaşlarım sayesinde kanseri yendim. Rutin kontrollerim devam ediyor. Altı ayda bir kontrole gidiyorum ama çok şükür hiçbir sorunum yok."

Ordu, kanser tedavisi gören insanların sosyal hayat ve üretim faaliyetinden kopmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA