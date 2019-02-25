Halk arasında "altın damlayan ağaç" olarak adlandırılıyor.

Geçmiş dönemlerden bu yana gıda, kozmetik, tıbbi ve aromatik ürünler sektöründe kullanılan sakız, çok kıymetli bir ticari ürün niteliği taşıyor. Ancak üretiminin yapılamaması nedeniyle yok olmanın eşiğine geldi.

Türkiye'de yıllar içerisinde ağaç sayısı 250 ile 300 arasına kadar düşerken sakız üretimi de yok denecek seviyelere geriledi. Sakız ihtiyacı ise ithalat yoluyla karşılandı.

Dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye'de yeniden canlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, 2014 yılında "Sakız Eylem Planı"nı hayata geçirdi.

Ağaçlar 6 yaşından itibaren sakız vermeye başlıyor

Sakız ağacının tohumdan yetişmemesi nedeniyle fidan üretimi "daldırma", "havai köklendirme" ya da "aşı" ile gerçekleştiriliyor. Mevcut sakız ağaçlarının sayısının düşük olması ise aşı için materyal bulma imkanlarını kısıtlayarak, fidanların uzun ve zor bir süreçte yetişmesine neden oluyor.

6 yaşından itibaren sakız vermeye başlayan ağaçlar, 12-15 yaşlarında normal sakız verimlerine ulaşıyor. Bu dönemde ağaç başına ortalama 320 gram sakız alınabiliyor.

Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar sonrası Çeşme Yarımadası'na 13 bin 286 sakız ağacı kazandırıldı.

"5 yıldır 90 bin adet sakız ağacı fidanı ürettik"

Türkiye'nin en önemli fidanlık üretim merkezlerinden biri olan Torbalı Orman Fidanlık Müdürü Hasan Özşahin, eylem planı kapsamında sakız fidanı üretmek için uzun süredir çalıştıklarını belirtti.

Sakız ağacının tohumdan üretilememesi ve materyal azlığı nedeniyle ilk etapta zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatan Özşahin, şunları söyledi:

"5 yıldır 90 bin adet pistacia atlantica (sakız ağacı) fidanı üretip ormanlık alanlarımıza dikilmek üzere gönderdik. Bu fidanların bir kısmını fidanlığımızda aşı yaşına kadar beklettik, bakımını yaptık ve 2017 yılından beri aşı çalışmalarını yapıyoruz. 2017 ve 2018 yılında toplamda bin 100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye gönderdik. 2019 yılı ocak ayında 5 bin adet sakız fidanı aşıladık, bunları 2019 yılının sonbaharında sahalara gönderip dikimde kullanacağız."

60 sektörde kullanılıyor

Özşahin, sakız ağacından elde edilen sakızın ilaç, kozmetik, gıda sanayi gibi 60 sektörde kullanıldığını vurguladı.

"Orman işletme müdürlüklerimiz boş arazilere fidanları dikerek sakız bahçeleri oluşturuyor, daha sonra bunu halkımızın kullanımına açarak halkımız için gelir kaynağına dönüştürülecek."

Aşılama çalışmaları sırasında materyal bulmakta zorluk çektiklerini belirten Özşahin, "Biz kendimiz klon parkımızı oluşturarak ileride yapacağımız aşı çalışmalarında kullanmak üzere bir bahçe tesis ettik. 103 adet fidanımız var, bu fidanlardan 3 yıl içerisinden aşı kalemi ve çelik almaya başlayacağız. Bu sayede biraz daha seri üretim yapmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA