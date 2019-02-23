Dünyada nesilleri gittikçe azalan cüce su aygırları Darıca Hayvanat Bahçesi'nde ilgiyle besleniyor.

"Rube" ve "Malya" çiftinin yavrusu olan "Mela" da bunlardan biri. Mela 2 yaşına bastı. Bakıcılarıysa ona küçük bir sürpriz hazırladı.

İlk olarak "Mela"nın özellikle kış aylarında her gününü geçirdiği havuzlu ve kaloriferle ısıtılmış barınağı afişler ve balonlarla süslendi. Bakıcısı onun için balon şişirdi, odayı süsledi. Onun için sebze ve meyvelerden hazırlanmış doğum günü pastası bakıcıları eşliğinde barınağına getirildi.

Daha sonra da sevimli "Mela"nın ve annesinin kaldığı barınağın kapısı açıldı ve havuzlu geniş alana yöneldi.

"Mela" nın doğumundan bugüne kadar onu yalnız bırakmayan bakıcısı Muammer Yılmaz da en az Mela kadar sevindiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok heyecanlı bir süreç oldu bizim için. Hem hamileliği hem doğumu o günden bugüne kadar elimizde büyüttük. Yeri geldi havuza birlikte girdik. Yani elimizden geldiği kadar çaba gösterdik. Ve emeğini aldık. Melamız bugün 2 yaşında, bu da bizim sevincimiz."

Cüce su aygırlarının odası doğal yaşam alanlarından farksız. Kışın Afrika sıcağında kendilerini hissetmeleri için barınakları kaloriferle ısıtılıyor.

Haber: Ümit Ülker