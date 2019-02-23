Ünzile nine gençlere taş çıkartıyor. O bir süper nine...
Torunlarının sevdiği yemekleri hazırlıyor, odun kırıyor, soba yakıyor. Ekmek yapıyor, mantı açıyor...
Ünzile Ercan 90 yaşında. İzmit'in Akmeşe köyünde yaşıyor. Yaşama sevinci ve enerjisiyle herkese örnek oluyor.
Romanya Köstence'den Türkiye'ye muhacir olarak gelen Ünzile Nine anlatıyor. Komşuları can kulağıyla dinliyor.
Uzun yaşamanın sırrını, çalışmaya, az uyumaya ve az yemeye bağlıyor Ünzile Nine.
Ünzile Ercan 4 yıl önce inşaat işçisi eşini kaybetti. Şimdilerde 66 yaşındaki emekli oğluyla birlikte yaşıyor.
Haber: Halit Yılmaz