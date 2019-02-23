Öğrencilerin hazırladığı robot, Kocaeli'nde Bilim Kahramanı Derneği tarafından düzenlenen "Uzay Serüveni" konulu yarışmada "Yükselen Yıldızlar" ödülüne layık görüldü.

Merkez Müdürü Refik Bayram, özel yetenekli öğrencilere fırsat verildiğinde büyük başarılar elde edebileceğini söyledi.

Öğrencilerin olağanüstü bir çalışma yaptığını belirten Bayram, "Öğrencilerimiz 4 ay boyunca yarıyıl tatilinde de özveriyle çalıştı. Sergiledikleri çalışmalarla ortaya güzel bir eser çıkardılar" dedi.

Proje danışmanı öğretmen Betül Duran İnci de Van'da robotik eğitim veren ilk kurumlardan biri olduklarını, güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Türkiye'deki kız çocuklara ilham olduk"

Öğrencilerden Ahmet Mert Kelemençe de robotun tasarım olarak çok beğenildiğini, pistteki görevlere göre çıkarılıp takılabilen modüllerle çalıştığını anlattı.

Öğrenci Eylül Çelik ise ilk kez katıldıkları yarışmada ödülle döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle doğudaki kız çocukları robotik ve mekatronik türü mühendislikle alakalı konulara pek yönelmiyor ancak takımda üç kız olarak bunu başarabildik. Bu anlamda Türkiye'deki kız çocuklara ilham olduk" dedi.

Kaynak: AA