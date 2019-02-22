Ustalıkla odunları işliyor, köylülerin ihtiyacını karşılıyor.

Muş'un Üçevler köyünde yaşayan 65 yaşındaki Musa Korkmaz, bölgedeki tek kızak ustası. 50 yıldır geleneksel yöntemlerle kızak yapıyor.

Korkmaz'ın yaptığı kızaklar, dağ köylerinde insan taşımadan ot taşımaya kadar birçok alanda kullanılıyor.

"Kurumuş ağaçları ormanda topluyorum, getiriyorum, kızak yapıyorum. 2 günde bir tane yapıyorum. Dedemden aldım bu mesleği, kimse bilmiyor."

Kızakların tanesi 400 ile 600 lira arasında alıcı buluyor. Korkmaz, kızağın yanı sıra tabure, kazma ve kürek sapları da yapıyor.

Haber: Mehmet Aydın