İznik'te yaşayan Hazel Kara 36 yaşında ve 3 çocuk annesi. Çocukluğundan beri resim ve el işine meraklı.

Atıklardan şimdiye kadar resimler, el işleri yapan Kara, bugünlerde karikatür bebekler yapmaya başladı. Yaptığı bebekler ise yoğun ilgi görüyor.

Kağıt, kumaş, plastik atıklar... Hazel Kara için onlar birer atık değil, sanat objesi.

Kara, "Sadece kendim doğaçlama yapıyorum. Resimlerini alıyorum şahısların daha sonra onların kıyafet ve saçlarını benzetiyoruz. Yüzler zaten sabit, eğlenceli bir çalışma, zevkli bir çalışma" dedi.

Hazel Kara, karikatür bebekleri eşinin mermer atölyesindeki atık materyallerle üretiyor.

Özellikle yeni evli çiftlerin ilgisini çekiyor. Kara'ya Türkiye'nin her yerinden talep geliyor.

Kaynak: TRT Haber