Erzurum'da bedensel engelliler, kurdukları "Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı" ile hayata tutunuyor. Onların azmi ve başarısı, tüm engelli bireylere örnek olacak türden.

Takımda oyuncularından biri, "Takımımızda şu an 12 kişi var. Antrenmanlara on bir, on iki kişi katılıyoruz yani tam kadro hemen hemen. Sağ olsun kaptanımız var Alihan o da bize çok yardımcı oluyor" dedi.

Kimi daha 2 yaşında tanıştı tekerlekli sandalye ile kimi 15'inde.

Oyunculardan biri de şöyle konuştu:

"Amacımız lige germek. Bölgesel ligden başlayıp birinci lige hatta süper lige yükselmek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpleri Erzurum'a getirmek."

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Muhammet Kartal

Kurgu: Mustafa Akyürek