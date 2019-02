Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komando birlikleri, Türkiye'nin huzur ve barışını bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere bile zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Doğu Anadolu'da da devam ediyor.

Yılın 6 ayı beyaz örtü ile kaplı olan Doğu Anadolu'da etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zaman zaman haftalarca arazide kalarak mücadelesini sürdüren Mehmetçik, terör örgütlerinden temizlediği yerlerde kardan yaptıkları "İglo" evlerde kalarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

Dağlarda farklı şekillerde kardan yapılan evlerde kalan askerler, "Korku nedir bilmeyiz/ Biz dağların erleri/ Yuva yaptık göklere/ Baş döndüren yerlere/ Engel tanımaz aşarız/ Yüce engin dağları/ El verir uzanırız mor siyah bulutlara/ Ben Türk komandosuyum/ Düşmanı çelik pençemle ezerim" dizeleriyle süren ve "Allah komandoyu korusun" dizesiyle biten "Komando Andı"ndaki şuurla terör örgütü PKK ile mücadelesinde zorlu kış şartlarına rağmen teröristlere aman vermiyor.

Soğuktan korunmak için "İglo" evler yapıyorlar

Soğuk hava, metrelerce yükseklikteki karla kaplı engebeli arazilere rağmen teröristlerce "ulaşılamaz", "girilemez" denilen mağara, sığınak, barınak ve alanları bir bir teröristlerden temizleyen Mehmetçik, terör örgütünü eleman ve lojistik kaybına uğratıyor, vatandaşlara huzur ile güven veriyor.

Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Veysel Narinoğlu, her türlü kış şartlarında mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Derin kar ve şiddetli soğuklarda arazide kullanılabilecek örnek kış tesislerini inşa ettik. Bulunduğumuz bölgede 5 iglo, 2 eğik barınak, iki tilki oyuğu, 1 kar mağarası, ateş yakma yeri ve bir yemek yeme yeri bulunmaktadır" dedi.

Komando ekiplerince yapılan iglo evler hakkında bilgi veren Narinoğlu, şunları söyledi:

"İglo evler hava sıcaklığı eksi 20-30 dereceye kadar dayanıklıdır, içeride yaktığımız mumlar hava sıcaklığını arttırmaktadır. İglo kubbeli bir kar evidir, birçok yapım şekli vardır. Bulunduğumuz bu bölgedeki tesislerin duvar kalınlığı 60 santimetre kalınlığında ve sıkıştırılmış kardan oluşmaktadır. Bu kalınlık bize ateşlere karşı koruma sağlamaktadır. Biz komandolar her türlü arazi şartlarında sıcaklık kaç derece olursa olsun o sıcaklığa uygun barınaklar inşa ederek görevimizi layıkıyla yapmaya hazırız. Her türlü hava şartlarına uygun yaptığımız barınaklarla günlerce arazide kalarak, her türlü eğitimimizi tamamlıyoruz. Müteakip harekatlara hazırlık kapsamında tüm eğitimlerimize devam etmekteyiz."

"Her türlü hava şartlarında vatan savunmamıza devam edeceğiz"

Komando Kol Komutanı Teğmen Ozan Ağca da her türlü arazi şartlarında birçok terör unsurunu etkisiz hale getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Komando kolumuz her türlü arazi ve hava şartlarında muhabere etmek üzere eğitimini almıştır. Eksi 30 derecelerde muhabere ederek bu zamana kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Bizler her türlü hava şartlarında vatan savunmamıza devam edeceğiz. İcra ettiğimiz operasyonel faaliyetlerde bölge halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için çalışıyoruz."

Görevli komando kolu hakkında bilgi veren Ağca, "Komando kolum, kol karargahı ve iki manevra unsurundan teşkil edilmiştir. Kol karargahında sıhhiye ve tahrip elemanı bulunmaktadır. Görev alındığında karargahta bulunan 3 kişilik havan mangası ve iki kişilik keskin nişancıyla desteklenmektedir. Komando kolumun bünyesinde bir çok mühimmat ve silah bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: AA