Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun bahçesine giren pitbull cinsi köpek, buradaki öğrencilere saldırdı.

Spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giden köpek, buradaki öğrencilere de saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Büşra Ş. ve 12 yaşındaki Berat B. yaralandı.

İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekiplerince yakalanıp barınağa götürüldü.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. ve Berat B. ambulansla götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bir öğrencinin tedavisi sürüyor

Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Arslan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen 5 öğrenciden 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

Öğrencilerden 3'ünün olayın şokuyla paniğe girdiği için hastaneye getirildiğini, iki öğrencinin de köpeğin ısırmasıyla yaralandığını dile getiren Erkan, "Büşra isimli kız öğrencimizin tedavisi devam ediyor. Kendisinin kolunda ve bacağında yaralar mevcut. Diğer öğrencilerimiz taburcu edilmiştir." dedi.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Pitbull cinsi köpeğin öğrencilere saldırısı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, okul bahçesine giren köpeğin arkalarından koştuğu bazı öğrencilere saldırma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

