Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde rüzgarın da cumartesi günü kuvvetini artırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine doğru kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı, yağışların yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru da il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının hafta sonu Marmara'nın kuzeybatı kesimlerinde 5-10 derece azalacağı tahmin edilirken, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, pazar günü etkisinin azalacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

