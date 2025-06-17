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Gündem
AA 17.06.2025 14:31

DMM, "koruma altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" haberinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İddiaya konu ifade tutanağı, adli uygulamalara uygun biçimde, hayati tehlike içeren olaylarda intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği doğrultusunda düzenlenmiş bir evraktır" açıklam

DMM, "koruma altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

DMM'nin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir bakımevinde, 5 çocuğun aynı çamaşır suyundan içtiklerini beyan etmeleri üzerine hastaneye sevk edilmeleri ve tedavilerinin tamamlanmasıyla ilgili gündeme getirilen iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hastanenin ilgili uzmanları tarafından verilen görüşte, çocukların kendilerine zarar verme niyeti taşımadıklarını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan hadise sonrası çocuklara psikososyal destek hizmeti sağlanmaya devam edilmektedir. Bu konuda iddiaya konu ifade tutanağı, adli uygulamalara uygun olarak hayati tehlike içeren olaylarda intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği uyarınca düzenlenmiş bir evraktır. Bu tür olaylar, adli vaka sayılarak adli makamlarca titizlikle incelenmekte, intihar şüphesi tutanağı düzenlenmekte ve bu kapsamda ifade alınmaktadır. Böylece olayın kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bakım ve koruma altındaki her bir çocuğun sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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