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Gündem
AA 17.06.2025 14:19

Ümit Özdağ tahliye edildi

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi.

Ümit Özdağ tahliye edildi

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisinin genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticileri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, izleyici olarak yer aldı.

Savcının ceza isteminde değişiklik

İddia makamındaki savcı değişikliği nedeniyle cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin yeniden mütalaa verdi.

Önceki celse verilen mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, Özdağ'ın davaya konu paylaşımlarının, halkın bir kesimini suça teşvik edecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Savcı, önceki mütalaada 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Özdağ hakkında "zincirleme" maddesinin de uygulanarak, "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Özdağ'ın tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü "ihbar eden" olarak yer alıyordu.

İddianamede, sanık Özdağ'ın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde 34 paylaşımda, Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların yetkili makamlarca yalanlandığı belirtiliyordu.

Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarındaki söz ve beyanlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği kaydedilen iddianamede, bu paylaşımların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ifade ediliyordu.

İddianamede, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce 21 Ocak'ta hazırlanan rapora değinilerek, olaylara katılan kişilerin Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği belirtiliyordu.

Özdağ'ın paylaşımlarının Kayseri'de meydana gelen olayların oluşumunda etkili olduğu vurgulanan iddianamede, söz konusu suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği, şüphelinin 18 Ağustos-24 Aralık 2024 tarihlerinde de ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli suç şüphesinin bulunduğu anlatılıyordu.

İddianamede, Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması da isteniyordu.

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