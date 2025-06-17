Cevdet Yılmaz: Türkiye olarak adalet ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile MEB Şura Salonu'nda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde belirlenen hedefler doğrultusunda bu belgenin şekillendirildiğini, Milli Eğitim Bakanlığının bu stratejiyle uyumlu kendi stratejisini hazırladığını söyledi.

Bir makro stratejinin başarılı olması için bütün bakanlıklar ve kurumlar tarafından sahiplenilmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Yılmaz, hazırlanan bu belgenin her bir öğrenciye, öğretmene, aileye dokunacak unsurlar içerdiğini, somut bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.

Yılmaz, kamu yönetiminden sağlığa, güvenlikten iletişime her alanda yapay zekanın etkilerinin gelecek dönemde daha fazla görüleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yapay zekayla tüketicilerin ne tüketeceğini belirleyebilirsiniz. İnsanların bir takım algoritmalarla siyasi tercihlerini etkilediklerini biliyoruz. Savaşlarda otonom sistemler kullanarak, kendisi karar vererek insanları hedef alan mekanizmalar geliştirebilirsiniz. Birçok dikkatle değerlendirilmesi gereken riskler barındığını ifade etmemiz lazım. Dolandırıcılıktan sahte görüntülere varıncaya kadar bunları çoğaltabilirsiniz. Bu işin tabiri caizse karanlık, olumsuz tarafı, riskleri. Bunlara karşı elbette tedbir almamız lazım. Bunlara karşı bireyin haklarını, özgürlüklerini savunmamız lazım. Ama bir taraftan da yapay zeka çok ciddi fırsatlar sunuyor. Çok ciddi verimlilik artışları getiriyor. Son derece önemli, etkili birtakım çalışmalarda kullanılabiliyor."

"Teknoloji üreten ülkeler, güçlü ülkeler haline geliyor"

Bilgi ve teknolojinin güç demek olduğunu, bu gücü hukuka, ahlaka bağlı kalmadan, adaleti gözetmeden kullanan toplumların ne kadar yıkıcı olduklarının herkes tarafından gözlemlendiğini dile getiren Yılmaz, "Başkalarının merhametine güvenebileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Bunun farkına varmamız lazım. Yaşananlar, gördüklerimiz bunu bize öğretiyor. İbret almamız lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman haklıdan, adaletten, istikrardan ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz ama bir taraftan da güçlü bir ülke olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Teknolojiyi tüketenler, yeni bağımlılık biçimleriyle karşı karşıya kalmak durumundalar ama üreten ülkeler etkin, güçlü ülkeler haline geliyor. Dolayısıyla bu mesajı da ben çok önemsiyorum ve milli eğitimde özellikle yapılan çalışmaların teknoloji üreten Türkiye hedefine son derece önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bunu da başardı Türkiye. Bundan 20 sene önce bugünkü savunma sanayimizi birileri anlatsa, Türkiye böyle noktalara gelecek dese herhalde birçok insan güler geçerdi. Ama bunu başardık, demek ki yapabiliriz. Güçlü bir siyasi irade, doğru önceliklendirme yaptığınızda başarabiliyorsunuz. Bugün Türkiye SİHA, İHA teknolojilerinde dünyanın en öncü ülkelerinden biri haline gelmiş durumda."

Yılmaz, yapay zekanın toplum geneline yayılmamasının sosyal adaleti zayıflatabileceğine, sadece belli grupların tekelinde olan bir teknoloji olarak kalması durumunda, sosyal faydadan ziyade sosyal eşitsizlikleri, adaletsizlikleri arttırabileceğine dikkati çekti.

"Eğitimde fırsat eşitliği daha güçlenecek"

Milli Eğitim kanalıyla özellikle milyonlarca çocuğa, aileye bu teknolojinin ulaşmasının, sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini sağlamak bakımından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde bu teknolojilerin böyle bir boyutu olduğunu da ifade etmek zorundayız. Bu teknolojiyle öğrencilerimiz artık sadece sınıf ortamına bağlı kalmadan ihtiyaç duydukları içeriklere erişebilme imkanına sahip olacak. Akıllı sistemler öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek kişiye özel destek sunabilecek, eksikler anında tespit edilecek ve öğretmenlerimize güçlü bir rapor sistemiyle yardımcı olmak imkanı doğacaktır. Böylece eğitimde fırsat eşitliği daha güçlenecek. Ülkemizin en değerli kaynağı olan insan gücü geleceğe çok daha sağlıklı bir zeminde hazırlanmış olacaktır."

Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın tüm bakanlıklar, özel sektör ve STK'lerin geniş katılımıyla güncellendiğini ve 71 eylemin belirlendiğini hatırlatarak, "Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çok önemli bir çalışmayı duyurdu. Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörler Uyarlama Projesi. Bir taraftan da Türkçe'de yapay zeka ile ilgili uygulamaları, bunun tabanını zeminini güçlendirmeye, arttırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin yapay zeka meselesini sahiplenecekleri ve kendi alanlarına bunu uyarlamalarıyla çok hızlı mesafe alınacağına yürekten inandığını dile getiren Yılmaz, bu konuda yapılan çabaların gençlere, öğrencilere katkıda bulunmasını, onların Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmesine destek vermesini temenni etti.