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Ekonomi
AA 17.06.2025 14:41

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin dayanıklılığı ve şoklara karşı direncinin önemli ölçüde arttığını, sürdürülebilir cari dengede de kayda değer kazanımlar sağlandığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz" dedi.

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Nisanda yıllık cari açığın, öngörüleri doğrultusunda artış gösterdiğini ancak programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldığını aktaran Şimşek, altın ve enerji hariç yıllık cari fazlanın ise 49,5 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

Şimşek, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansın cari dengeyi desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Merkez Bankası Ekonomik Büyüme
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