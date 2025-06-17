Kırsal kalkınma kapsamında 10,2 milyar liralık hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, büyük önem verdikleri kırsal kalkınma yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımları, 20 milyon liraya kadar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranında desteklediklerini anımsatan Yumaklı, tasarruflu modern ve bireysel sulama yatırımlarını ise 10 milyon liraya kadar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranında hibeyle desteklediklerini hatırlattı.

"Kırsalda yeni çalışma alanları ve istihdam imkanları oluşturuldu"

Yumaklı, proje konularının "ekonomik yatırımlar" ve "altyapı yatırımları" olmak üzere iki başlık altında toplandığına değinerek, söz konusu destekler ile ülke ekonomisine katma değeri yüksek yatırımlar kazandırılarak, kırsalda yeni çalışma alanları ve istihdam imkanları oluşturulduğunu aktardı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında kabul edilen 4 bin 46 projeye, yaklaşık 9 milyar lira hibe sağlanacak. Bu projeler ile 18 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlanmış olup, 12 bin kişi için de istihdam imkanı getirilmiştir."

"Projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak"

Yumaklı, bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini, bunlar için ise yaklaşık 1,2 milyar lira destek sağlanarak, 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacağının altını çizerek, böylece hem verimin artacağını hem de su tasarrufu sağlanacağını, yaklaşık 2,5 milyar lira yatırımla 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirileceğini kaydetti.

Tüm bu yatırımlara hibe sağlayarak, ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarına vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programımız ve Bireysel Sulama Desteklerimiz ile toprağımıza, üretimimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe desteği vermiş olacağız. Böylece 20,5 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz. Bu projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak. Bu yatırımlar sayesinde çiftçimiz kazanacak, toprağımız nefes alacak, ülkemiz büyümeye devam edecektir."