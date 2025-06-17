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Ekonomi
AA 17.06.2025 11:33

Gönüllü gençlerden Türkiye'nin tarımsal üretimine destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde hayata geçirilecek "Gönüllü Hasat Etkinliği" projesiyle gençler, çitçilere destek verecek.

Gönüllü gençlerden Türkiye'nin tarımsal üretimine destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 142 ayrı noktada planlanan faaliyetlere katılacak gönüllü gençler, haziranda başlayıp aralık ayına kadar sürecek etkinliklerle tohumdan hasada kadar tarımsal üretim süreçlerine doğrudan katılım sağlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri yönetiminde yapılacak etkinlikler, muhtarlıklar ve çiftçilerle iş birliği halinde gerçekleştirilecek.

"Gönüllü Hasat Etkinliği" projesiyle gençler, çitçilere destek verecek

Tarımın farklı aşamalarını yerinde deneyimleme fırsatı sunan projeyle, gençlerin gönüllülük yoluyla kırsal kalkınmaya destek olması, üretime katılması, çevre ve emek bilinci kazanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin doğayla, üretimle ve sorumlulukla daha güçlü bağ kurmasını istediklerini belirterek, "Gençlerimizin kırsal kalkınmaya destek olmasını çok önemsiyoruz. Bu proje, gençlerimizi sadece seyirci değil üretimin öznesi yapıyor. Gönüllü Hasat Etkinliği ile onları tarlaya, toprağa, emeğe davet ediyoruz. Gençlerimiz bu süreçte sadece hasat yapmayacak; üreticinin yanında olacak, doğayı yeniden keşfedecek. Gönüllülükle sorumluluk duygusunu bir araya getiren bu projede her bir gencimiz, ülkemizin geleceğine doğrudan katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Tarımsal Destek
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