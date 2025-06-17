Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.06.2025 10:30

Tarım ÜFE mayısta arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,96 artış gösterdi.

Tarım ÜFE mayısta arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28,96 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35,21 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış olurken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,95 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,2 düşüş görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 9,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 87,26 artışla tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 14,61 azalışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

ETİKETLER
Tarım Üretimi TÜİK Balıkçılık Su Ürünleri Orman
Sıradaki Haber
UAIS tipi askeri araç taşıma vagonları göreve hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 63 kişi hayatını kaybetti
12:18
İran Devrim Muhafızları Ordusu: MOSSAD karargahını vurduk
12:06
Hürmüz Boğazı'nın kapanması Türkiye'yi etkiler mi?
11:52
Altun'dan İsrail'e tepki: Çıldırmışlık halinin son tezahürü
11:57
Olympos'taki Roma dönemine ait kaya mezarları ziyaretçilere açıldı
11:42
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
Japonya'da son yılların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor
Japonya'da son yılların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ