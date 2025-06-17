Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.06.2025 10:08

Borsa İstanbul güne 9.355,81 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.355,81 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 9.355,81 puandan başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.355,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
Devlet hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişi gözaltında
10:19
Zelenski: Rusya'nın saldırılarında en az 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
10:18
Balıkesir'de otoyolda otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
10:13
İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı
10:12
Sosyal medya kandırmacası ölümle sonuçlandı
10:08
Katil İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: 45 kişi hayatını kaybetti
Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi
Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ