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Ekonomi
TRT Haber 17.06.2025 09:55

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, "Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi. Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ettiklerini ve ekonomiye olası yansımalarını detaylı olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu" dedi.

Şimşek, açıklamasının devamında "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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