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Ekonomi
AA 17.06.2025 10:10

TÜİK, inşaat ve hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı

İnşaat üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 9,5, hizmet üretim endeksi ise yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

TÜİK, inşaat ve hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı inşaat ve hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 9,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,5 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi nisanda aylık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.

Endeks, nisanda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, hizmet üretim endeks ise nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azalırken, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 artış kaydetti.

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İnşaat Sektörü TÜİK
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