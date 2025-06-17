ABD'li yetkililer, gemilerin İran füzelerine karşı savunma amaçlı kullanıldığını belirtti

NBC News'e konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li iki yetkili, ABD gemilerinin, karada konuşlu önleyici sistemlerin yanı sıra İran füzelerine karşı savunma amaçlı da kullanıldığını belirtti.

Öte yandan yetkililer, ABD'nin yaptığı toplam müdahalenin nispeten düşük olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News'e verdiği demeçte, "ABD'li pilotlar, bizim pilotlarımız gibi İsrail'e gelen İHA'ları imha ediyorlar, ABD menşeli THAAD balistik füze savunma sistemi, başkent Tel Aviv ve çevresini savunmada yardımcı oluyor ve ABD'nin balistik füze fırlatma kabiliyeti bulunan Aegis savaş sistemi ile donatılmış gemileri de Akdeniz'de bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan, geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere, çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.