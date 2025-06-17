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Dünya
AA 17.06.2025 14:21

Pakistan: Bazı ülkeler, UAEA'da İran'ın nükleer programıyla ilgili tasarıya lehte oy vermemizi istedi

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İsrail'in İran'a saldırılarından önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) toplantısında oylanan, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tasarıya lehte oy vermesi konusunda bazı ülkeler tarafından kendilerine talepte bulunulduğunu belirtti.

Pakistan: Bazı ülkeler, UAEA'da İran'ın nükleer programıyla ilgili tasarıya lehte oy vermemizi istedi

Dar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından Geo News kanalına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılardan önce bazı ülkelerin kendileriyle temasa geçtiğini aktaran Dar, bu ülkelerin Pakistan'dan 12 Haziran'daki UAEA toplantısında İran'ın nükleer programıyla ilgili tasarıya lehte oy vermesini istediğini açıkladı.

Dar, bu taleplere karşı çıktıklarını ve İran'ın nükleer programı aleyhinde oy vermediklerini ifade etti.

UAEA Yönetim Kurulu'nda, 12 Haziran'da, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan "her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi" konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı 19 oyla kabul edilmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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