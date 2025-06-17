Parçalı Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 17.06.2025 14:45

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da

Dünyanın en büyük ve en eski havacılık fuarı Paris Airshow'a Türk firmaları damga vurdu. Her biri Türkiye'nin gök vatandaki bağımsızlık sembolü olan yerli ve milli ürünler görücüye çıktı.

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da
[Fotograf: AA]

Fransa'nın başkenti Paris'te, Le Bourget Havalimanı’nda 16-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuarda, her biri Türkiye'nin gök vatandaki bağımsızlık sembolü olan yerli ve milli ürünler uluslararası katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da

Yüksek irtifa insansız hava aracı Aksungur, Genel Maksat Helikopteri Gökbey, Beşinci Nesil Savaş Uçağı KAAN, Hürkuş, Hürjet, Türk Savunma Sanayiinin yüz akı İHA ve SİHA'lar... TUSAŞ, BAYKAR, ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayiinin lokomotif firmaları ürünlerini görücüye çıkardı.

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da

Çok sayıda yabancı askeri yetkili de Türk Savunma Sanayii ürünleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da

Fuarda, BAYKAR ile İtalyan firma Leonardo'nun ortak girişiminin imza töreni de düzenlendi. İki firma, kısa süre içinde yeni nesil güdümsüz sistemlerin üretimine başlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da

Hava gösterileri ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan fuar 22 Haziran'a kadar devam edecek. Fuarı 300 binin üzerinde sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
ASELSAN Baykar Savunma Sanayii TUSAŞ
Sıradaki Haber
Görgün: LBA Systems, yüksek teknolojide işbirliğinin ve vizyoner birlikteliğin göstergesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Türkiye'nin orman varlığı 23,4 milyon hektara ulaştı
15:55
TUSAŞ, sivil havacılıkta en çok kullanılan Airbus uçağı için parça üretecek
15:34
Türkiye milli füzeleriyle caydırıcılık gücünü artırıyor
14:53
Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
14:43
ABD'li yetkililer, gemilerin İran füzelerine karşı savunma amaçlı kullanıldığını belirtti
14:40
İsrail, İran’a ait balistik füze rampalarının yarısını imha ettiğini iddia etti
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ