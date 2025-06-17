Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii ürünleri Paris Airshow'da

Fransa'nın başkenti Paris'te, Le Bourget Havalimanı’nda 16-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuarda, her biri Türkiye'nin gök vatandaki bağımsızlık sembolü olan yerli ve milli ürünler uluslararası katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Yüksek irtifa insansız hava aracı Aksungur, Genel Maksat Helikopteri Gökbey, Beşinci Nesil Savaş Uçağı KAAN, Hürkuş, Hürjet, Türk Savunma Sanayiinin yüz akı İHA ve SİHA'lar... TUSAŞ, BAYKAR, ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayiinin lokomotif firmaları ürünlerini görücüye çıkardı.

Çok sayıda yabancı askeri yetkili de Türk Savunma Sanayii ürünleri hakkında bilgi aldı.

Fuarda, BAYKAR ile İtalyan firma Leonardo'nun ortak girişiminin imza töreni de düzenlendi. İki firma, kısa süre içinde yeni nesil güdümsüz sistemlerin üretimine başlanacağını duyurdu.

Hava gösterileri ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan fuar 22 Haziran'a kadar devam edecek. Fuarı 300 binin üzerinde sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.