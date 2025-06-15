Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 15.06.2025 00:46

Hafif çekili obüs BORAN, Kuzey Makedonya'ya ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hafif çekili obüs BORAN, Bangladeş'in ardından Kuzey Makedonya'ya ihraç edildi.

Hafif çekili obüs BORAN, Kuzey Makedonya'ya ihraç edildi
[Fotograf: AA]

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'den (MKE) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak Bangladeş'e gönderilen BORAN, şimdi de Kuzey Makedonya ile Avrupa'ya yapılan ilk obüs ihracatı oldu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile 21 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında 6 adet 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs ve beraberindeki mühimmat, 6 Haziran 2025'te başarıyla teslim edildi.

Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki ilk obüs ihracatı olma özelliğine de sahip olan BORAN, üzerinde 105 milimetre çapında ve 30 kalibre uzunluğunda namlu bulunduruyor.

"Bir dakikadan kısa sürede atışa hazır"

Atış kontrol sistemi dahil 1745 kilogram ağırlığında olan BORAN, deniz seviyesinde 17 kilometre menzile ulaşabiliyor ve bir dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelebiliyor.

GPS destekli atış kontrol sistemi, panoramik dürbün ve hızlı mevzilenme kabiliyeti ile BORAN, klasik sistemlere kıyasla sahada daha esnek, etkili ve hızlı çözüm sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de iç güvenlik ve hava destekli operasyonlarında başarıyla kullanılan BORAN, komando tugayları için özel olarak tasarlanmıştı.

ETİKETLER
MKE Kuzey Makedonya
Sıradaki Haber
AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:38
Hamaney’den İsrail’e İbranice mesaj: Çaresiz kalacaksınız
01:30
ABD'de milyonlarca kişi Trump yönetimini protesto etti
01:34
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:10
İsrail ordusu Yemen'deki Husi liderlerini hedef alan hava saldırıları düzenledi
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
01:29
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
FOTO FOKUS
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ