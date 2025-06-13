ASELSAN, Güneydoğu Asya’daki varlığını Endonezya ofisiyle güçlendirdi

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen INDODEFENCE 2025 Fuarının en büyük katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, bölgedeki varlığını Endonezya Ofisinin açılışı ile güçlendirdi.

ASELSAN, fuarda yeni iş ortaklıkları geliştirme ve ortak üretim alanında iş birlikleri konusunda önemli adımlar attı. ASELSAN, INDODEFENCE 2025’te Endonezya savunma ekosistemindeki etkinliğini artıracak beş anlaşma imzaladı. Fuar sırasında iki ülkenin üst düzey yetkililerin huzurunda imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Endonezya arasındaki iş birliğinin stratejik öneminin altı çizildi.

ASELSAN’dan beş anlaşma

PT PINDAD ile yapılan anlaşma silah sistemleri, güdüm ve atış kontrol teknolojilerinde iş birliğini kapsıyor. PT LEN Industri, DEFEND ID aracılığıyla radar, gözetleme, siber güvenlik ve komuta sistemlerinde teknoloji transferi ve ortak üretimi kapsıyor. CSC Group ile yapılan anlaşma ortak fırsatlara odaklanırken, Excalibur Army ile gerçekleştirilen takım sözleşmesi, ASELSAN sistemlerinin Excalibur Army'nin Endonezya PATRIOT 4x4 araçlarında kullanılmasını içeriyor. PT PAL anlaşması ise modernizasyon ve yeni platform geliştirme konularını kapsıyor.

ASELSAN, stratejik iş birliklerini desteklemek ve bölgedeki büyümesini sürdürmek için fuar sırasında ASELSAN Endonezya Ofisini resmi olarak açtı. ASELSAN Endonezya, doğrudan etkileşim, özel çözüm geliştirme ve uzun vadeli bakım için bir merkez olarak hizmet verecek. Açılış törenine; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Türk ve Endonezyalı yetkililer katıldı.

"Teknoloji köprüleri kuracak"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, ASELSAN Endonezya Ofisinin resmi açılışını şu sözlerle değerlendirdi:

"ASELSAN'ın Endonezya Ofisinin açılışına ve bölgedeki savunma ortaklığımızı güçlendiren stratejik anlaşmaların imzalanmasına tanıklık etmekten büyük onur duyuyorum. Bu ofisin ülkelerimiz arasında teknoloji, bilgi ve dostluk köprüleri kuracağına, her iki ülke için de hayırlı bir geleceği ve savunma sanayiinde yeni başarılar getireceğine inanıyorum."

"Bölgedeki bağlar derinleşiyor"

ASELSAN CEO’su Akyol da şirketin Güneydoğu Asya'da büyüyen ayak izinin önemine dikkat çekerek, "Endonezya'daki yeni ofisimiz ile önemli bir stratejik pazara gelişmiş yetenekler ve güvenilir iş birliği getirmekten gurur duyuyoruz. Bölgede derinleşen bağlarımız sayesinde ASELSAN Endonezya, yerel ortaklarla doğrudan bir bağlantı görevi görecek ve yerinde hizmetlerle sürdürülebilir, yüksek etkili iş birliğini destekleyecek" dedi.