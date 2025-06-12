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Savunma
AA 12.06.2025 12:40

Türk savunma sanayii şirketleri Endonezya'da iş birliklerini güçlendiriyor

Türk savunma sanayii şirketleri, Endonezya'nın Cakarta şehrindeki INDO Defence 2025 fuarında iş birliği anlaşmaları yaptı.

Türk savunma sanayii şirketleri Endonezya'da iş birliklerini güçlendiriyor

Endonezya'nın Cakarta şehrindeki INDO Defence 2025 fuarında ürünlerini tanıtan ROKETSAN, Endonezya Savunma Bakanlığının iki deniz platformuna ATMACA silah sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı.

Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayii iş birliğini güçlendiren sözleşme için INDO Defence fuarında imza töreni düzenlendi.

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Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, imzaladıkları sözleşmenin Sefine Tersanesi ile birlikte Endonezya'nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttükleri kararlı iş birliğini yansıttığını ifade etti.

Türk savunma sanayii şirketleri Endonezya'da iş birliklerini güçlendiriyor

Bu iş birliği ile aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koyduklarını aktaran İkinci, "Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve iş birlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya'nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da uluslararası iş birliklerimize güç katacağız"

Fuarda ayrıca ASELSAN ve Çekya merkezli Excalibur firması arasında da iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk savunma sanayii şirketleri Endonezya'da iş birliklerini güçlendiriyor

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, anlaşmaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Excalibur firmasıyla başta Avrupa olmak üzere üçüncü pazarlara birlikte çözüm sunmak üzere iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, "ASELSAN için en kritik bölgelerden biri olan Avrupa'da uluslararası iş birliklerimize güç katacağız." ifadelerini kullandı.

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ASELSAN Savunma Sanayii Endonezya
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