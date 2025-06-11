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Gündem
TRT Haber 11.06.2025 12:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN Endonezya’ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Millî Muharip Uçak KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. Nesil Savaş Uçağı Endonezya’ya teslim edilecek. 

TUSAŞ'tan rekor ihracat
TUSAŞ'tan rekor ihracat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu:

"Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak."

 

"Rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen kuruluşları tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN Endonezya’ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.         

KAAN: Türkiye’nin 5. Nesil Savaş Uçağı

KAAN, Türk mühendisliğinin geldiği en üst noktayı temsil eden, 5. nesil çok rollü savaş uçağıdır. Yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, yapay zeka destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN Endonezya’ya ihraç edilecek

Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması hedeflenen KAAN, aynı zamanda Türkiye’nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun simgesidir.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştiren KAAN, bu tarihi adımıyla Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlattı. 6 Mayıs 2024’te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya geldi.

Millî Muharip Uçak KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında ise uçağa millî motorun entegrasyonu ile KAAN’ın tamamen millî hâle getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da arttırılması hedefleniyor.               

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