Bakü'de 'TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar' etkinliği düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar" temalı yan etkinliğe katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada ailenin toplumların temeli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Aile, toplumların köküdür. Milletlerin istikbali aile kurumunun sağlamlığına bağlıdır. Aileye verilen önem hepimizin kültürel mirasında yer edinmiş bir değerdir. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bunun Türkiye'nin aile politikaları konusundaki vizyon ve kararlılığını yansıttığını söyledi.

TDT'nin sosyal politika alanında derinleşmesinin önemine dikkati çeken Göktaş, geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirilen ilk bakanlar toplantısının ardından bu yıl Azerbaycan'da düzenlenen ikinci toplantıyla işbirliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

"Geleneksel aile değerlerimiz tehdit altında"

Göktaş, küreselleşme, dijitalleşme ve toplumsal dönüşümlerin hızlandığı bugün aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Boşanma oranlarının artması, evlilik yaşının yükselmesi gibi demografik trendler, pek çok ülkenin yaşadığı ortak sorunlardır. Yaşlanan nüfus, daralan iş gücü ve kuşaklar arası bağların kopması, sadece sosyal politikaların değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma stratejilerimizin de yeniden düşünülmesini gerektiren kritik meselelerdir."

Aşırı bireyselleşme, tüketim kültürü ve haz odaklı yaşam tarzının aile kurumunu zayıflattığını belirten Göktaş, "Sosyal medya ve çeşitli ideolojik söylemler de bu süreci hızlandırıyor." dedi.

Özellikle çocukların ve gençlerin zararlı akımlar ve sapkın ideolojilerle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Göktaş, tüm bu meselelerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini anlattı.

"Aileyi güçlendirmek bir zorunluluk"

Göktaş, "Ortak değerlerimizi temel alan, çağın gerekleriyle uyumlu politikalar üretmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Yapacağımız her katkı, sadece bugüne değil, yarınlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza uzanacak bir iz bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aile politikalarında önleyici, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsediğini belirten Göktaş, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitimler, yaşlılara yönelik bakım modelleri gibi çok sayıda hizmeti hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Aile Yılı vizyonu çok boyutlu"

2025 Aile Yılı kapsamında çok boyutlu bir vizyon ortaya koyduklarını söyleyen Göktaş, "Yıl boyu sürecek faaliyetlerle hem aile kurumunun karşı karşıya olduğu güncel tehditleri ele almayı hem de dayanıklı ve sağlıklı aile yapılarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkeze alan projeler hayata geçiriyoruz." dedi.

Aileleri desteklemek için özel sektör işbirlikleriyle kampanyalar düzenlediklerini anlatan Göktaş, "Örneğin, uçuşlar başta olmak üzere ailece yapılan seyahatlerde aile dostu kampanyaları hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin aile kurmalarını teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Genç çiftlere destek

81 ilde yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu ile genç çiftlere destek verdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Özel sektörümüzle imzaladığımız indirim protokolüyle genç çiftlerimizin birçok temel ihtiyacının kolaylıkla karşılamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda, genç çiftlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik danışmanlık hizmetlerinden dijital bağımlılıkla mücadeleye kadar çok sayıda çalışmayı sürdürdüklerini belirten Göktaş, doğum yardımlarının güncellendiğini ve çocuklara yönelik koruyucu sosyal hizmetlerin geliştirildiğini dile getirdi.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı", aileyi merkeze alan politikalarının yaygınlaşmasına yön verecek

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile toplumsal farkındalık ve gönüllülüğü artırdıklarını ifade eden Göktaş, "Sadece ülkemizde değil, yürüttüğümüz aile diplomasisiyle uluslararası alanda da aileyi güçlendiren politikaların yaygınlaşmasına öncülük edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na 26 ülkeden bakanlar ve temsilcilerin katıldığını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Forum kapsamında 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etmesi, Türkiye'de ve dünyada aileyi merkeze alan politikalarının yaygınlaşmasına yön vereceğine inanıyoruz." dedi.

"Aile, evrensel bir değerdir"

Aileyi yalnızca sosyolojik bir yapı olarak değil, bir medeniyet mirası olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aileyi evrensel bir değer olarak yeniden tanımlamalıyız. Bu değeri bilimsel verilerle, yenilikçi politikalarla ve en önemlisi ahlaki bir duruşla savunmalıyız. Aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getirmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir. Bizler, aileyi sadece bir sosyolojik yapı değil, medeniyet mirası olarak gören bir geleneğin temsilcileriyiz. Ortak tarih ve kültürle yoğrulan Türk Devletleri'nin aile odaklı politikalar etrafında kenetlenmesi, hepimize umut vermektedir. Aileyi koruma ve güçlendirme yönünde atacağımız ortak adımlar, yarınlarımızı da şekillendirecektir."

Etkinliğe Bakan Göktaş'ın yanı sıra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.