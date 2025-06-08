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Savunma
AA 08.06.2025 14:46

Kamikaze İDA "PİRANA" çarpma testlerini tamamladı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) "PİRANA" çarpma testlerini başarıyla tamamladı.

MKE'nin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, su üstü seyir testlerinden sonra gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlayan PİRANA KİDA, göreve hazır hale geldi.

PİRANA, yapılan testlerde 3,5 metrelik hedefe başarılı şekilde hassas vuruş gerçekleştirip, hedefi imha etti.

Yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetiyle asimetrik harp koşulları düşünülerek tasarlanan PİRANA, sabit kumanda merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla kumanda edilebiliyor.

Yarı otonom olarak da hareket edebilen PİRANA, düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi.

Sürü kullanım konseptine uygun hale gelecek olan PİRANA, düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom ayarda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı.

Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor. 

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İnsansız Deniz Aracı MKE Savunma Sanayii
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