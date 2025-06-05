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Savunma
TRT Haber 05.06.2025 22:21

DeltaV'nin hibrit roketi irtifa rekoru kırdı

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşılarak hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

DeltaV'nin hibrit roketi irtifa rekoru kırdı

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu başarı, yalnızca ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte öncü bir gelişme niteliği taşımaktadır. Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Millî Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır." ifadelerine yer verildi.

DeltaV olmak üzere projede emeği geçen tüm mühendisleri, bilim insanlarını ve katkı sunan paydaşları tebrik eden SSB, "uzaya bağımsız erişim yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz" mesajını paylaştı.

DeltaV'nin hibrit roketi irtifa rekoru kırdı

"Bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanı"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Görgün, "Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır… İnançla, mühendislikle, azimle…" sözleriyle başladığı paylaşımında, DeltaV’nin yerli ve millî hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifanın yalnızca teknik bir eşik olmadığını, bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanı olduğunu vurguladı.

Bu başarılı testin, Türkiye'nin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri hâline geldiğini gösterdiğini belirten Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Millî Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız; bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız. Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor." dedi.

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Savunma Sanayii Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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