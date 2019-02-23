Kimisinin sabit, kimisinin ise hareketlidir hayalleri ve yaşamları.

Tayfun-Zehra Dinçay çifti de, durağan ve tek düze hayatı reddeden insanlardan.

Tayfun Dinçay inşaat mühendisliğinden, eşi Zehra Dinçay ise diş hekimliğinden emekli.

Yılların verdiği yoğunluk ve yorgunluğun ardından karavanı tercih eden Dinçay çifti, 6 yıldır şehir şehir, ülke ülke yaşıyor bu renkli ve hareketli hayatı.

Karavan hayatına ilk olarak kendisinin dizayn ettiği bir panelvanla başlayan Tayfun Dinçay, eşinin de isteğiyle daha profesyonel olan motokaravana geçti.

Her kesimden insanı tanıma imkânımız oluyor

Zehra Dinçay karavan hayatını “Özgürlük” olarak nitelendiriyor.

Karavanda kaldığı ilk geceyi dün gibi hatırlayan Zehra Dinçay, yolda kimlerle ve nelerle karşılaşacağını bilmediği için çok tedirgin olduğunu fakat diğer karavancıları tanıyınca çoğunun kültürlü ve aklı başında insanlar olduğunu gördüğünü, bunun da kendisini çok rahatlattığını söylüyor.

Tayfun Dinçay’a göre karavan yaşamının en güzel özelliklerinden birisi de kendi komşunu seçebilmesi.

“Komşunuzu sevmediğiniz için evinizi değiştiremezsiniz ama karavanınızı istediğiniz yere çekebilirsiniz.”

Dinçay çiftini yeni hayatlarında en çok mutlu eden bir diğer etken ise her kesimden ve her gelir seviyesinden arkadaş edinmeleri oldu.

Geçmişte sadece kendi meslek gruplarından çevre sahibi olduklarını söyleyen Dinçay çifti, şu an işi olmayan insanlarla bile tanıştıklarını, bunun da kendilerine büyük keyif verdiğini söylüyor.

Kamp alanları güvenli oldukları için tercih ediliyor

Türkiye’nin büyük bir bölümüne karavanları ile giden çift, Avrupa’da ise Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Hırvatistan, Polonya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin misafiri oldu.

Ülkemizin karavanla seyahat etmek için çok güzel yerlere sahip olduğunu söyleyen Tayfun Dinçay’a göre karavancılar için en büyük sorun, karavan kampı sayısının yetersizliği.

Tayfun Dinçay, karavancıların kamp alanlarını özellikle güvenlik nedeniyle tercih ettiklerini, bununla birlikte bu alanların elektrik, su, duş ve tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynadığını söylüyor.

Karavan değil, ev

Dinçay çiftinin kendilerinin dizayn ettiği karavanlarında neredeyse yok yok.

Karavanın elektrik ihtiyacı güneş panelleri ile karşılanırken su ihtiyacı için 180 litrelik bir depo bulunuyor.

Mutfağı ve ufak bir buzdolabı olan karavanda bir yatak odası ve bağımsız tuvalet ile banyo da mevcut.

Zehra Dinçay’ın film izlemeyi çok sevmesi nedeniyle eşi karavana bir de projeksiyon cihazı monte etmiş.

Karavanın arkasında araçsız seyahat için iki adet de bisiklet bulunuyor.

Karavan hayatı emekliler için daha ideal

Seyahatlere başlamadan önce erzak alışverişini bizzat kendisi yapan Zehra Dinçay, kuru gıdaların bir ay et, sebze ve meyve gibi gıdaların ise 15 gün boyunca kendilerine yettiğini söylüyor.

Erzakın bitmesinin ardından gittikleri şehir ve ülkelerde günlük gıda alışverişi yapmaya özen gösteren Dinçay çiftinin vazgeçilmezi ise köy pazarları.

İmkanı olan herkesin bu duyguyu yaşaması gerektiğini fakat insanın kafası rahat bir şekilde seyahat etmesi için emeklilik günlerinin daha uygun olabileceğini söylüyor Tayfun ve Zehra Dinçay.

Karavancılar kamp alanlarının yayılmasını istiyor

Türkiye’de yoğun olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan park alanları neredeyse tüm illere yayılmış durumda.

Çoğunlukla Antalya, Muğla, İzmir gibi illerde bulunan park alanlarına Sinop, Yalova, Ankara, Düzce, Samsun, İstanbul, Nevşehir, Tokat, Çanakkale, Mersin, Konya, Çorum ve Denizli gibi birçok ilde rastlamak mümkün olsa da karavan hayatı sevenler kamp alanlarının tüm illere yayılmasını arzu ediyor.

Her bütçeye uygun karavan bulmak mümkün

Karavan modelleri dünya üzerinde çekme karavan ve motokaravan olmak üzere ikiye, çekme karavanlar ise kendi içlerinde 9 kategoriye ayrılıyor.

Motokaravan olarak bilinen karavan modeli bir araca entegre bir şekilde yaşam alanına sahip araçlar olarak biliniyor.

Çekme karavanlar ise klasik, küçük gözyaşı römorkları, the stylish, yüksek tavanlı, mini, katlanan, Amerikan, beş tekerlekli ve ticari çekme karavanlar olarak birbirlerinden ayrılıyor.

Ülkemizde hemen hemen her bütçe için karavan bulmak mümkün.

Çekme karavan modellerinin fiyatları 30 ila 100 bin lira, motokaravanlar ise genelde 100 ila 500 bin lira arasında değişiyor.

Haber: Serhan Sevin

Görüntü: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek